Главой "русского экзархата" назначили митрополита, который помогал создать ПЦУ

Источник: Интерфакс-Украина

Константинопольский Синод назначил главой архиепископии русских приходов в Западной Европе, известной также как "русский экзархат", митрополита Галльского Эммануила (Адамакиса).

Детали: Патриарх Варфоломей поручил митрополиту Эммануилу взять на себя пастырскую ответственность за общины экзархата, который был распущен в ноябре 2018 года.

Главой "русского экзархата" назначили митрополита, который помагал создавать ПЦУ.

Известен митрополит Эммануил стал благодаря подготовке так называемого объединительного собора по созданию православной церкви в Украине, получившей томос об автокефалии.

"Русским экзархатом" называют Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе. Сейчас она состоит из 65 приходов, 11 действующих церквей, двоих монастырей и семи скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

Напомним: