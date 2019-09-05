Главой "русского экзархата" назначили митрополита, который помогал создать ПЦУ

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Четверг, 5 сентября 2019, 12:35

Источник: Интерфакс-Украина

Константинопольский Синод назначил главой архиепископии русских приходов в Западной Европе, известной также как "русский экзархат", митрополита Галльского Эммануила (Адамакиса).

Детали: Патриарх Варфоломей поручил митрополиту Эммануилу взять на себя пастырскую ответственность за общины экзархата, который был распущен в ноябре 2018 года.  

Главой
Главой "русского экзархата" назначили митрополита, который помагал создавать ПЦУ.

Известен митрополит Эммануил стал благодаря подготовке так называемого объединительного собора по созданию православной церкви в Украине, получившей томос об автокефалии. 

"Русским экзархатом" называют Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе. Сейчас она состоит из 65 приходов, 11 действующих церквей, двоих монастырей и семи скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

Напомним:

  • 8 августа президент Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле. По итогам встречи стороны планировали подписать совместное заявление, но в команде президента отказались подписывать документ. 

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Темы: церковь Турция


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