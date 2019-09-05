Нардепы "Слуги народа" закрыто позаседают с Зеленским

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Четверг, 5 сентября 2019, 13:22

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

Фракция "Слуги народа" в четверг вечером проведет свое внутреннее закрытое заседание, на котором также ожидается присутствие президента Владимира Зеленского.

Заместитель главы фракции Евгения Кравчук прокомментировала, что депутаты от "Слуги народа" будут встречаться регулярно для обсуждения законопроектов, которые нарабатываются парламентскими комитетами, подаются президентом и Кабинетом министров.

Прямая речь Кравчук: "Дискуссии и работа у нас идут постоянно - в комитетах, в группах, а затем выносятся еще на совместное обсуждение во фракции. Откровенный разговор, нацеленный на результат. Так будет регулярно и всегда. Так мы видим внутрипартийную демократию и диалог".

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Темы: Слуга народа Зеленский Верховная Рада Кабинет министров


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