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В Украине будет тепло, но некоторые области зальют дожди

Четверг, 5 сентября 2019, 13:27

Источник: Интерфакс-Украина

6 сентября погоду в большинстве областей Украины будет определять теплый и преимущественно сухой воздух, лишь в Приазовье, центральной части и на северо-востоке страны распространится неустойчивая воздушная масса.

Детали: В пятницу ночью в Приазовье и Крыму, а также днем на севере Левобережья и в центральных областях местами пройдет кратковременный дождь и гроза, на остальной территории Украины будет без осадков.

Температура в западных, большинстве северных и Винницкой областях ночью +8-13°, днем +20-25°.

На остальной территории ночью – +10-15°, на побережье морей – до +18°, днем +23-28°, на юге до – +30°.

В Киеве без осадков, температура ночью +11-13°, днем +23-25°. 

 
Фото  meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 сентября самая высокая температура днем была +31° в 2008 году, а самая низкая ночью +5,1° в 1998 году.

7 сентября без осадков, ночью +11-16° (на побережье морей – до +19°, в западных областях +8-13°), днем +23-28°, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами до +30°. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 7 сентября также без осадков, ночью +14-16°, днем +26-28°. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. 

 
Фото  meteo.gov.ua

Темы: погода
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