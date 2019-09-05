Полиция задержала противника и сторонника телеканала NewsOne: подрались

Источник: Нацполиция Киева, Hromadske

Столичные правоохранители задержали двух человек, которые потолкались во время акции об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.

Дословно полиция: "Один из активистов подошел к мужчине с плакатом и пытался его вырвать, а затем началась потасовка. В результате двух участников происшествия доставили в управление полиции для дачи объяснений".

Детали: Инцидент произошел на улице Прорезной у Госкомитета телевидения и радиовещания. Отмечается, что после первоочередной проверки полицейские дадут правовую квалификацию события.

По информации журналистов, в отделение полиции № 4 Шевченковского района отвезли Юрия Гудыменко представителя партии "Демократична сокира".

Позже сам Гудыменко в Facebook сообщил, что уже вышел от правоохранителей.

На акцию по аннулированию лицензии телеканала NewsOne пришли около 180 человек. Чуть позже к месту проведения акции подтянулись сторонники "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Отмечалось, что между оппонентами произошло небольшое столкновение.

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