Полиция задержала противника и сторонника телеканала NewsOne: подрались
Источник: Нацполиция Киева, Hromadske
Столичные правоохранители задержали двух человек, которые потолкались во время акции об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.
Дословно полиция: "Один из активистов подошел к мужчине с плакатом и пытался его вырвать, а затем началась потасовка. В результате двух участников происшествия доставили в управление полиции для дачи объяснений".
Детали: Инцидент произошел на улице Прорезной у Госкомитета телевидения и радиовещания. Отмечается, что после первоочередной проверки полицейские дадут правовую квалификацию события.
По информации журналистов, в отделение полиции № 4 Шевченковского района отвезли Юрия Гудыменко представителя партии "Демократична сокира".
Позже сам Гудыменко в Facebook сообщил, что уже вышел от правоохранителей.
На акцию по аннулированию лицензии телеканала NewsOne пришли около 180 человек. Чуть позже к месту проведения акции подтянулись сторонники "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Отмечалось, что между оппонентами произошло небольшое столкновение.
Предыстория:
- В начале июля телеканалы NewsOne и российский пропагандистский канал "Россия 24" анонсировали телемост "Надо поговорить".
- Позже NewsOne отменил телемарафон из-за "угрозы физической расправы".
- Владельцем канала NewsOne является нардеп Тарас Козак, его считают соратником кума российского президента Виктора Медведчука. В его холдинг входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Источники в партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили, что идея о телемосте принадлежала члену партии Сергею Левочкину и была частью предвыборной стратегией.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что не позволит Медведчуку монополизировать украинское телевидение.
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