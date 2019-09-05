"Голос" раскритиковал решение Офиса президента по Кличко
Источник: сообщение "Голоса" в Facebook
В партии "Голос" Святослава Вакарчука считают, что назначение отдельного главы Киевской городской государственной администрации может ослабить роль городского головы и усилить влияние президента на столицу.
Дословно: "Партия "Голос" выступает против назначения на должность главы Киевской городской государственной администрации кого-то другого кроме городского головы, избранного на выборах.
Это не только ослабит роль избранного киевлянами мэра но и даст президенту возможность чрезмерно влиять на местное самоуправление в столице".
Детали: "Голос" готовит законопроект, чтобы законодательно закрепить единство должностей избранного городского головы и главы городской государственной администрации столицы.
Что было раньше: 4 сентября Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил это связями Кличко с Вадимом Столаром, которого связывают со схемам по застройкам в столице.
Кличко назвал решение правительства незаконным.
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История вопроса:
- О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
- Позже Офис Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.
- Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
- По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
- 51 народный депутат 8 созыва обратился в Конституционный суд с просьбойофициально растолковать Основной Закон в части местного самоуправления и государственной власти в столице.
- Кличко ранее заявлял, что будет обращаться в суд, если его попытаются отстранить от должности.
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