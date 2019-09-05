"Голос" раскритиковал решение Офиса президента по Кличко

Источник: сообщение "Голоса" в Facebook

В партии "Голос" Святослава Вакарчука считают, что назначение отдельного главы Киевской городской государственной администрации может ослабить роль городского головы и усилить влияние президента на столицу.

Дословно: "Партия "Голос" выступает против назначения на должность главы Киевской городской государственной администрации кого-то другого кроме городского головы, избранного на выборах.

Это не только ослабит роль избранного киевлянами мэра но и даст президенту возможность чрезмерно влиять на местное самоуправление в столице".

Детали: "Голос" готовит законопроект, чтобы законодательно закрепить единство должностей избранного городского головы и главы городской государственной администрации столицы.

Что было раньше: 4 сентября Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил это связями Кличко с Вадимом Столаром, которого связывают со схемам по застройкам в столице.

Кличко назвал решение правительства незаконным.

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