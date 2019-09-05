Гонтарева записала видео из госпиталя в Лондоне

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Четверг, 5 сентября 2019, 14:42

Источник: НВ Бизнес

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева прислала журналистам фото и видео для подтверждения того, что она находится с травмами в лондонском госпитале. 

Екс-глава НБУ Валерия Гонтарева отправила видео из лондонского госпиталя.
Екс-глава НБУ Валерия Гонтарева отправила видео из лондонского госпиталя.

Детали: На видео Гонтарева рассказывает, что прислала его, чтобы остановить все слухи, которые распространяют СМИ по поводу ее пребывания в больнице.

На видео видно палату экс-руководительницы НБУ, травмированные ноги, инвалидную коляска и костыли. 

Экс-глава НБУ добавила, что следующие 4-6 месяцев будет передвигаться с помощью костылей. 

Комментируя поджог машины ее невестки, Гонтарева попросила полицию заняться делом и раскрыть хотя бы одно преступление в стране.

Дословно: "Я хочу показать свою палату, чтобы было понятно, где я нахожусь. Это наверное один из лучших ортопедических госпиталей Англии. Надеюсь, что меня здесь вылечат".

Что было ранее: 

  • В конце августа экс-глава НБУ Гонтарева рассказала, что в Лондоне ее сбил автомобиль, в результате чего она получила серьезные травмы.
  • 5 сентября она же сообщила, что ночью в Киеве сгорел автомобиль ее невестки.

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Темы: Гонтарева


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