Гонтарева записала видео из госпиталя в Лондоне

Источник: НВ Бизнес

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева прислала журналистам фото и видео для подтверждения того, что она находится с травмами в лондонском госпитале.

Екс-глава НБУ Валерия Гонтарева отправила видео из лондонского госпиталя.

Детали: На видео Гонтарева рассказывает, что прислала его, чтобы остановить все слухи, которые распространяют СМИ по поводу ее пребывания в больнице.

На видео видно палату экс-руководительницы НБУ, травмированные ноги, инвалидную коляска и костыли.

Экс-глава НБУ добавила, что следующие 4-6 месяцев будет передвигаться с помощью костылей.

Комментируя поджог машины ее невестки, Гонтарева попросила полицию заняться делом и раскрыть хотя бы одно преступление в стране.

Дословно: "Я хочу показать свою палату, чтобы было понятно, где я нахожусь. Это наверное один из лучших ортопедических госпиталей Англии. Надеюсь, что меня здесь вылечат".

Что было ранее:

В конце августа экс-глава НБУ Гонтарева рассказала, что в Лондоне ее сбил автомобиль, в результате чего она получила серьезные травмы.

5 сентября она же сообщила, что ночью в Киеве сгорел автомобиль ее невестки.

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Предыстория:

Гонтареву несколько раз вызывали на допрос в уголовном производстве в отношении бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

Бывший председатель Национального банка сообщила, что не приедет в Украину, потому что теперь живет в Лондоне.

Она обвинила Генпрокуратуру в попытке дискредитировать реформы финансового сектора.





