Бессмертный предупреждает о "подводных камнях" анонсов обмена из Кремля

Информационное доминирование России в теме освобождения украинских заключенных в РФ грозит повторением ситуации с освобождением Надежды Савченко, которое анонсировалось семь раз.

Об этом сказал журналистам экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный, сообщает "Укринформ".

"Уже дважды проанонсировали освобождение (украинских заключенных в РФ - ред.). Для того, чтобы достичь "рекорда" с Надеждой Савченко, осталось еще пять раз проанонсировать, и результат будет тот же, потому что информационно это обслуживается Россией и доминирует в этом информационно Россия", - отметил Бессмертный.

По его мнению, события, которые происходят вокруг процесса освобождения украинских заключенных и пленных, свидетельствуют о том, что в результате смены политического руководства в Украине "меняется механизм, который вместо того, чтобы быть усовершенствованным, ведет к появлению трещин, которые в перспективе могут иметь очень негативные последствия".

В этом контексте Бессмертный выразил недоумение по поводу того, что, по информации различных источников, в процедуру ожидаемого освобождения-обмена попадают 24 пленных моряка.

По его словам, это может быть следствием того, что "человек, который ведет переговоры с Россией, не понимает статуса решений Морского Трибунала ООН и последствий этих решений" (трибунал ООН обязал РФ выдать Украине моряков -ред).

Он также обратил внимание на то, что кандидаты на обмен, фамилии которых звучат в СМИ, имеют различный правовой статус и разную дистанцию ​​правовой очистки. Поэтому, учитывая то, что процедура правовой очистки выходит далеко за рамки возможных договоренностей об освобождении, говорить о каких-то ожидаемых сроках - это "самому себе создавать проблемы", резюмировал Бессмертный.

Напомним: