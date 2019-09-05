Пристайко: Россия за 5 лет не выполнила ни одного обязательства

Источник: Twitter министра иностранных дел Вадима Пристайко

Украина и международные партнеры прилагают все усилия для прорыва в мирном урегулировании военного конфликта на Донбассе, хотя за 5 лет, Россия не выполнила ни одного взятого на себя обязательства.

Дословно: "5 лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 000 наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств.

Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании 24/7".

Что было раньше: 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина и Россия пока подходит к финализации переговоров по обмену удерживаемыми.

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