Пристайко: Россия за 5 лет не выполнила ни одного обязательства
Источник: Twitter министра иностранных дел Вадима Пристайко
Украина и международные партнеры прилагают все усилия для прорыва в мирном урегулировании военного конфликта на Донбассе, хотя за 5 лет, Россия не выполнила ни одного взятого на себя обязательства.
Дословно: "5 лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 000 наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств.
Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании 24/7".
Что было раньше: 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина и Россия пока подходит к финализации переговоров по обмену удерживаемыми.
Знать больше: Почему затормозился обмен заключенными и когда украинцы могут вернуться домой
Предыстория:
- В середине июля украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и российская уполномоченная Татьяна Москалькова обменялись списками политзаключенных в России и Украине. В списке от Украины значилось 150 человек, в списке РФ – 34.
- 22 августа российские СМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
- В последние дни августа начали ходить слухи о том, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной уже происходит, но его завершение официально опровергали.
- По состоянию на 2 сентября Московское СИЗО Лефортово приняло передачи для 32 украинцев: 24 военнопленных моряков и 8 политзаключенных.
- Ранее в СИЗО "Лефортово", где находились 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
- При этом по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляли документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
- 28 августа суд в Украине выпустил из СИЗО главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. По данным УП, Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между Украиной и Россией.
- 29 августа появилась информация, что крымчанина Олега Сенцова доставили из далекого города Лабытнанги в Москву.
- 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.