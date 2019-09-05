Российскому активисту, который поддерживал моряков, дали 4,5 года тюрьмы
Источник: Радио Свобода
Российский активист Константин Котов получил 4,5 года тюрьмы за "многократное нарушение правил проведения публичных мероприятий".
Детали: Котов неоднократно устраивал пикеты, носил заключенным украинцам передачи.
С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция на акциях протеста в Москве.
Приговор Котову объявил Тверской суд Москвы.
Для справки: Статья о "многократном нарушении правил проведения публичных мероприятий" появилась в Уголовном кодексе РФ в 2014 году.
Первым осужденным по этой статье стал в декабре 2015 года активист Ильдар Дадин. Приговор отменил Верховный суд.
Конституционный суд разъяснил, что применять статью можно только, если нарушения не были формальными и нарушали права граждан.
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