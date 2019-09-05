Российскому активисту, который поддерживал моряков, дали 4,5 года тюрьмы

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Четверг, 5 сентября 2019, 19:16

Источник: Радио Свобода

Российский активист Константин Котов получил 4,5 года тюрьмы за "многократное нарушение правил проведения публичных мероприятий".

Детали: Котов неоднократно устраивал пикеты, носил заключенным украинцам передачи.

С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция на акциях протеста в Москве.

Приговор Котову объявил Тверской суд Москвы.

Для справки: Статья о "многократном нарушении правил проведения публичных мероприятий" появилась в Уголовном кодексе РФ в 2014 году.

Первым осужденным по этой статье стал в декабре 2015 года активист Ильдар Дадин. Приговор отменил Верховный суд.

Конституционный суд разъяснил, что применять статью можно только, если нарушения не были формальными и нарушали права граждан.

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Темы: Росcия активисты суд


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