Российскому активисту, который поддерживал моряков, дали 4,5 года тюрьмы

Источник: Радио Свобода

Российский активист Константин Котов получил 4,5 года тюрьмы за "многократное нарушение правил проведения публичных мероприятий".

Детали: Котов неоднократно устраивал пикеты, носил заключенным украинцам передачи.

С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция на акциях протеста в Москве.

Приговор Котову объявил Тверской суд Москвы.

Для справки: Статья о "многократном нарушении правил проведения публичных мероприятий" появилась в Уголовном кодексе РФ в 2014 году.

Первым осужденным по этой статье стал в декабре 2015 года активист Ильдар Дадин. Приговор отменил Верховный суд.

Конституционный суд разъяснил, что применять статью можно только, если нарушения не были формальными и нарушали права граждан.