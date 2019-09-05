В Антикорсуде заявили о "правовой неопределенности"

2045 просмотров
Четверг, 5 сентября 2019, 23:53

Источник: зампред ВАКС Евгений Крук в комментарии "Громадському

Верховная Рада должна принять закон, который лишит Высший антикоррупционный суд правовой неопределенности. 

Прямая речь: "Сейчас есть конфликт норм, некоторая неопределенность с подсудностью ВАКС. Она может быть устранена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения количества дел. 

Суду могут оставить около 200 дел, которые расследует НАБУ, или 3600 всех дел, включая те, в которых принимали участие другие правоохранительные органы. Там суммы гораздо меньше 500 тысяч". 

Детали: Судья пояснил, что закон должен определить, рассматривает ли ВАКС дела исключительно Национального антикоррупционного бюро, или также и другие коррупционные дела.

Что было раньше: 5 сентября председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич объявила о начале работы суда. 

В тот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура направила первый обвинительный акт в Антикорсуд.

Напомним,

Знать больше: Замкнутая вертикаль. Что такое Высший антикоррупционный суд и почему его создания боятся политики?

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Антикоррупционный суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Чего ждать от Антикоррупционного суда 5 сентября 2019, 13:00
Высший антикоррупционный суд начинает свою работу – глава 5 сентября 2019, 10:38
Зеленский: Поможем, чтобы Антикорсуд наказал именно топ-чиновников 5 сентября 2019, 10:29
Все новости
Главные новости
Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус взялся за Букина
Кузьмина, скрывавшегося 5 лет от власти, сняли с розыска
Нидерландские следователи боятся, что не смогут допросить свидетеля по делу MH17 Цемаха
Гонтарева записала видео из госпиталя в Лондоне
Все новости
Медицина

Кто такие трансплант-координаторы и зачем они Украине

мандри

5 стран мира, которые посещают менее всего

мнение

Почему стоит записать ребенка на уроки фортепиано

Поиск по сайту
Архив
Весь архів