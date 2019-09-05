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В Антикорсуде заявили о "правовой неопределенности"

Четверг, 5 сентября 2019, 23:53

Источник: зампред ВАКС Евгений Крук в комментарии "Громадському

Верховная Рада должна принять закон, который лишит Высший антикоррупционный суд правовой неопределенности. 

Прямая речь: "Сейчас есть конфликт норм, некоторая неопределенность с подсудностью ВАКС. Она может быть устранена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения количества дел. 

Суду могут оставить около 200 дел, которые расследует НАБУ, или 3600 всех дел, включая те, в которых принимали участие другие правоохранительные органы. Там суммы гораздо меньше 500 тысяч". 

Детали: Судья пояснил, что закон должен определить, рассматривает ли ВАКС дела исключительно Национального антикоррупционного бюро, или также и другие коррупционные дела.

Что было раньше: 5 сентября председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич объявила о начале работы суда. 

В тот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура направила первый обвинительный акт в Антикорсуд.

Напомним,

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Темы: Антикоррупционный суд
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