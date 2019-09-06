ООС: 5 обстрелов, один погибший

Источник: пресс-центр ООС.

В течение суток 5 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий погиб.

Детали: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения, в частности, со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На востоке ООС противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил и три обстрела произошли на севере операции.

Штаб зафиксировал вражеский огонь вблизи Водяного, Опытного, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя, Майорска, Шумов, Южного, Зайцево, Хутора Свободного, Новгородского.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - сообщили в штабе.

Напомним: