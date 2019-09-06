Пожар на свалке под Киевом потушили
Пятница, 6 сентября 2019, 03:48
Спасатели ликвидировали пожар, который 5 сентября утром вспыхнул на мусорной свалке в селе Демидов Вышгородского района.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Пожар локализован в 15:30 на площади 1,5 га, а в 18:05 ликвидирован", - говорят в пресс-службе.
Там рассказали, что мусор горел на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными очагами.
К тушению привлекли 18 пожарных и 8 единиц спецтехники.
Что касается причин возгорания, то, согласно сообщению, они устанавливаются.
Напомним:
Ранее стало известно, что под Киевом горит свалка мусора.
Украинская правда