Пожар на свалке под Киевом потушили

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Пятница, 6 сентября 2019, 03:48

Спасатели ликвидировали пожар, который 5 сентября утром вспыхнул на мусорной свалке в селе Демидов Вышгородского района.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар локализован в 15:30 на площади 1,5 га, а в 18:05 ликвидирован", - говорят в пресс-службе.

Там рассказали, что мусор горел на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными очагами.

К тушению привлекли 18 пожарных и 8 единиц спецтехники.

Что касается причин возгорания, то, согласно сообщению, они устанавливаются.

 

Напомним:

Ранее стало известно, что под Киевом горит свалка мусора.

Украинская правда

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Темы: пожар Киев чрезвычайное происшествие


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