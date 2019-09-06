Разумков: Мы будем бороться за свободу слова журналистов

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Пятница, 6 сентября 2019, 04:24

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал отстаивать свободу СМИ в Украине.

Об этом он пишет в Facebook.

"За свободу слова, прежде всего, журналистов, мы будем бороться", - говорит председатель парламента.

От добавил, что у журналистов "есть и будет" доступ в кулуары Верховной Рады.

Напомним:

  • Кабинет министров под председательством Алексея Гончарука решил проводить заседания в новом формате - правительство будет работать не под камеры журналистов.
  • 29 августа, на первом заседании новой Верховной Рады, журналисты жаловались, что их не пускают в ложу прессы.

Украинская правда

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Темы: СМИ медиа Разумков Дмитрий Верховная Рада свобода слова


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