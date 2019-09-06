Разумков: Мы будем бороться за свободу слова журналистов
Пятница, 6 сентября 2019, 04:24
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал отстаивать свободу СМИ в Украине.
Об этом он пишет в Facebook.
"За свободу слова, прежде всего, журналистов, мы будем бороться", - говорит председатель парламента.
От добавил, что у журналистов "есть и будет" доступ в кулуары Верховной Рады.
Напомним:
- Кабинет министров под председательством Алексея Гончарука решил проводить заседания в новом формате - правительство будет работать не под камеры журналистов.
- 29 августа, на первом заседании новой Верховной Рады, журналисты жаловались, что их не пускают в ложу прессы.
Украинская правда