Разумков: Мы будем бороться за свободу слова журналистов

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал отстаивать свободу СМИ в Украине.

Об этом он пишет в Facebook.

"За свободу слова, прежде всего, журналистов, мы будем бороться", - говорит председатель парламента.

От добавил, что у журналистов "есть и будет" доступ в кулуары Верховной Рады.

Напомним: