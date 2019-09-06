Сенаторы о военной помощи США Украине: Поддержка продолжится

Соединенные Штаты предоставят средства для военной помощи Украине в этом или следующем финансовом году.

Об этом во время брифинга в Киеве после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявили американский сенатор от Демократической партии Крис Мерфи и председатель подкомитета Сената по иностранным делам о сотрудничестве в Европе и региональной безопасности сенатор Рон Джонсон, сообщает "Укринформ".

"Решение о предоставлении военной помощи неоднократно единогласно принималось Конгрессом, и сейчас, несмотря на то, что у нас подходит к концу финансовый год, будет ли это решение принято, зависит от временного фактора, поскольку мы в конце финансового года", - сказал Мерфи, отвечая на вопрос в связи с сообщениями о проблемах с предоставлением военной помощи Украине.

Джонсон добавил, что встречался с президентом Дональдом Трампом и убеждал его, чтобы деньги, которые остаются в этом финансовом году, были использованы на оказание помощи Украине.

"Если этого не случится, то сенатор Крис Мерфи в бюджетном комитете, и мы убеждены, что мы примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи в будущем финансовом 2020 году. Поддержка США для Украины будет продолжаться", - подчеркнул он.

Напомним: