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В Польше убили украинку, преступника ищут полицейские двух стран

Пятница, 6 сентября 2019, 06:40

Источник: пресс-служба Нацполиции

Национальная полиция совместно с польскими коллегами ищут подозреваемого в убийстве на территории Польши 26-летней жительницы Львовщины.

Детали: 30 августа в польском городе Сохачев была убита 26-летняя жительница Львовской области. Правоохранители установили причастного к преступлению - гражданина Украины. По информации польских коллег, после преступления он выехал на территорию Украины.

Дословно: "Сейчас наши совместные усилия направлены на установление местонахождения и задержание подозреваемого в убийстве. Преступники должны знать, что для полицейской уголовной полиции нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине - обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских будет аналогичной".

Напомним:

  • Преступника, которого за убийство гражданки Польши искал Интерпол, задержали в Киеве в результате международной спецоперации в ноябре 2018 года.

Темы: УкраинаПольшаполицияубийство
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