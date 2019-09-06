Ураган “Дориан” "накрыл" пляжи Флориды кокаином

Источник: CNN

Ураган "Дориан", бушующий над Флоридой, вынес на пляжи штата пакеты с 26-ю килограммами кокаина.

Детали: О находке полицейским рассказали местные жители. Пакет с надписью Diamant - лежал под открытым небом на пляже Парадайз Бич. А в 32 километрах от этого места полиция нашла еще 15 таких пакетов.

Специалисты говорят, что один такой презент с кокаином стоит более 30 000 долларов.

Напомним: