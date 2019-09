Свитолина покинула US Open, проиграв американке в полуфинале

Источник: Интерфакс-Украина, Twitter US Open Tennis

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла американке Серене Уильямс в полуфинале US Open и покинула соревнования.

Детали: Американская теннисистка Уильямс обыграла Свитолину в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Уильямс выиграла 101-й матч на US Open и повторила рекорд соотечественницы Крис Эверт.

В финале US Open Уильямс сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.

