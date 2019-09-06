Разумков согласен, чтобы изменения в Конституцию оценила Венецианская комиссия
Пятница, 6 сентября 2019, 09:49
Источник: "Укринформ".
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков согласен направить в Венецианскую комиссию законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины, инициированные президентом.
Дмитрий Разумков в программе "Право на власть" на "1+1": "Если мы говорим о Венецианской комиссии, то одно другому не мешает: мы направляем это (законопроекты – ред.) в Конституционный Суд, но после этого мы тоже готовы направить в комиссию, чтобы она дала свое заключение. Это нормальная практика. Я не вижу в этом проблемы".
Знать больше Зеленая книга. Что хочет изменить Зеленский в Конституции
Предыстория:
- 3 сентября депутаты направили в Конституционный Суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон: №1013 (отмена адвокатской монополии), 1014 (право президента образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ), 1015 (предоставление народу права законодательной инициативы), 1016 (уполномоченные Верховной Рады), 1017 (уменьшение количества нардепов до 300), 1027 (лишение нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство), 1028 (консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы ВР).
- Представитель президента в КС Федор Вениславский заявил, что эти 7 законопроектов об изменениях в Конституцию Верховная Рада сможет принять на третьей сессии парламента, которая начнется в 2020 году.
- Кроме того, 3 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.