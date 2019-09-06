Разумков согласен, чтобы изменения в Конституцию оценила Венецианская комиссия

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Пятница, 6 сентября 2019, 09:49

Источник: "Укринформ".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков согласен направить в Венецианскую комиссию законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины, инициированные президентом.

Дмитрий Разумков в программе "Право на власть" на "1+1": "Если мы говорим о Венецианской комиссии, то одно другому не мешает: мы направляем это (законопроекты – ред.) в Конституционный Суд, но после этого мы тоже готовы направить в комиссию, чтобы она дала свое заключение. Это нормальная практика. Я не вижу в этом проблемы".

Этому предшествовало: 3 сентября Верховная Рада направила на вывод в Конституционный Суд 7 законопроектов, внесенных президентом Владимиром Зеленским.

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Темы: Слуга народа Разумков Дмитрий Верховная Рада законодательство Конституция


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