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В Киеве запустили платформу, где можно посмотреть качество воздуха

Пятница, 6 сентября 2019, 12:41

Источник: Facebook-страница мэра Киева Виталия Кличко

В Киеве запустили онлайн-платформу, которая показывает насколько загрязненный воздух в разных районах столицы.

Детали: Специалисты Kyiv Smart City запустили платформу, где в режиме онлайн можно узнать качество воздуха. Она измеряет количество вредных веществ, которое зависит от направления ветра и погодных условий.

Как говорится в видео, это первые комплексные компактные станции измерения качества воздуха.

Информация отражена на интерактивной карте и постоянно обновляется. Сейчас фиксируют данные на 10 локациях во всех районах Киева. В планах расширить сеть измерительных станций.

Проводят анализ воздуха ежедневно по 8 показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура воздуха, влажность, атмосферное давление.

Также этим сервисом могут пользоваться и органы, отвечающие за экологическую ситуацию в городе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевэкология
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