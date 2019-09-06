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Нацагентство по госслужбе прогнозирует рост зарплат служащих на 30% 

Пятница, 6 сентября 2019, 12:44

Источник: Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко прогнозирует увеличение заработных плат государственных служащих на 30% в случае реализации подготовленной концепции реформирования оплаты труда.

Прямая речь: "Сегодня Нацагентством подготовлена концепция реформирования оплаты труда, которая будет выноситься на рассмотрение Кабинета министров. Она предусматривает дальнейшее увеличение должностного оклада, ликвидацию всех дополнительных надбавок и других вещей, ограничения премий в 30%. Из надбавок остается только "за выслугу лет", что позволяет удерживать людей на государственной службе".

Детали: По его словам, концепция предусматривает, что минимальный должностной оклад госслужащего должен составлять три прожиточных минимума.

"Поэтому можно отсюда считать, что, в общем, увеличение (зарплат госслужащих) будет процентов 30", - уточнил Ващенко.

Напомним:

  • В бюджетной декларации на 2020 год предусмотрено, что минимальная зарплата составит 4723 грн, что на 13,2% больше, чем в 2019 году.

Темы: госслужбазарплаты
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