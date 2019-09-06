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В России в небе столкнулись два истребителя

Пятница, 6 сентября 2019, 12:45

Источник: ТАСС

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись 6 сентября в небе над Липецкой областью России из-за ошибок летчиков.

Прямая речь источника ТАСС в силовых структурах: "Столкновение в Липецкой области двух самолетов произошло по вине пилотов. Сейчас в подробностях аварии разбирается специальная комиссия, которая, в частности, будет устанавливать степень вины каждого из экипажей".

Детали: Произошедшее оценивается как серьезный авиационный инцидент.

Один из самолетов поврежден очень серьезно и будет восстанавливаться силами промышленности. Второй самолет поврежден в меньшей степени – его могут восстановить на аэродроме базирования. Ущерб, возможно придется возмещать летчикам.

Экипаж одного Су-34 состоит из командира и штурмана.

Предыстория: 

  • 3 сентября в российском Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ. На борту находились два пилота, они погибли.
  • 5 сентября в Саратовской области России поселке Сокол во время взлета с аэродрома разбился и сгорел военный вертолет Ми-8, экипаж сумел безопасно покинуть машину и не пострадал, пассажиров на борту не было.

  

Темы: Росcияавиаавария
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