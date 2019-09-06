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Синоптик говорит, что на выходных будет "почти идеальная" погода

Пятница, 6 сентября 2019, 14:49

Источник: пост синоптика Натальи Диденко в Facebook

В субботу и воскресенье в Украине ожидается теплая погода без осадков.

Прямая речь: "На выходных, 7-8 сентября, в Украине - идеальная погода. Ну, почти. Потому что украинцы и в раю будут жаловаться на неблагоприятную синоптическую райское ситуацию... Но все же выходные в Украине будет много солнца, бархатцев, красивых облаков-кумулюс, невероятных пейзажей".

Детали: В общем в Украине ожидается +23 +29 градусов, а в воскресенье на несколько градусов еще выше (кроме западных областей, где похолодает до +19 +23 градусов).

Также в воскресенье на Западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха.

В Киеве 7-8 сентября без существенных осадков, в дневные часы предполагается +24 +27 градусов.

Украинская правда
Темы: погода
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