Тюремщики объяснили, почему Зайцева в исправительном центре, а не в колонии

Источник: Государственная уголовно-исполнительная служба

Осужденная по делу о ДТП с 6 погибшими в Харькове Елена Зайцева отбывает наказание в исправительном центре №79, а не в колонии, потому что это единственное заведение для женщин с первой судимостью за преступления, совершенные по неосторожности.

Дословно: "Администрация ГУИС опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о направлении осужденной Зайцевой О.А. в учреждение исполнения наказаний с привилегированными условиями содержания".

Детали: Тюремщики объяснили, что Зайцеву осудили по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения), что является преступлением, совершенным по неосторожности.

Согласно порядку, по которому осужденным определяют вид учреждения для отбывания наказаний, лица, осужденные впервые за преступления, совершенные по неосторожности, направляются в исправительные колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.

В Украине такой сектор для женщин только один – при государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№ 79)".

Именно поэтому Зайцеву направили для отбывания в этот исправительный центр.

Покровский исправительный центр (№ 79)

В службе добавили, что порядок и условия отбывания наказания в этом центре организованы в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.

Тюремщики также добавили, что все тюрьмы в Украине работают над созданием надлежащих условий для отбывания уголовных наказаний, чтобы обеспечить соблюдение прав человека в местах лишения свободы, а также предупредить подачи жалоб осужденными в Европейский суд по правам человека.

Государственная уголовно-исполнительная служба также обнародовала фото из разных колоний, которыми хотела показать, что условия в этих учреждениях не отличаются от условий в Покровском исправительном центре.

Каменская исправительная колония (№ 34)

Мелитопольское учреждение исполнения наказаний (№ 144)

Что было раньше: Адвокат пострадавших Лариса Матвеева пояснила, что исправительные центры, согласно закону, исполняют наказание в виде ограничения свободы в отношении лиц, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Тогда как Зайцева и второй участник ДТП Геннадий Дронов были осуждены именно за тяжкое преступление и приговорены именно к лишению свободы (то есть изоляции) на 10 лет.

Знать больше Судный день Зайцевой и Дронова. История ДТП, которое всколыхнуло Харьков

Предыстория: