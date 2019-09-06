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Проукраинские члены ПАСЕ требуют встречи с Макроном: будут говорить о России

Пятница, 6 сентября 2019, 17:23

Иностранные парламентарии и делегации, которые поддержали Украину в ПАСЕ и еще летом объявили о совместном демарше из-за "прощения" России, на встрече в Риге согласовали дальнейшие совместные действия.

Об этом рассказал в комментарии "Европейской правде" председатель комитета ВР по иностранным делам Богдан Яременко ("Слуга народа"), принимавший участие в переговорах.

Парламентарии от тех государств, которые поддержали Украину, будут добиваться встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, ведь именно в период председательства Франции и под ее влиянием Совет Европы решил снять с РФ санкционное давление.

"Все заинтересованные лица обратятся к Франции, как председательствующей стране, и к Макрону с требованием о встрече с нами для обсуждения ситуации и того, как Франция и Макрон представляют себе защиту прав человека в России", - пояснил Яременко.

Он уточнил, что депутаты рассчитывают на такую ​​встречу во время осенней сессии ПАСЕ.

В то же время Яременко не стал уточнять, планирует ли Украина отправлять в Страсбург делегацию новой ВР для возобновления полноценного участия в работе ассамблеи. Депутат уточнил, что это решение будет зависеть от дальнейшего развития событий.

В координационной встрече в Риге приняли участие депутаты от 8 государств-членов Совета Европы: Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Грузии, Швеции и Великобритании. "Но письмо оставим открытым для подписи всеми желающими", - уточнил депутат.

Как сообщалось, во время скандальной сессии ПАСЕ, где с России сняли санкции, представители семи национальных делегаций в знак протеста объявили о демарше. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции. В то же время словацкий депутат, сначала поддержавший Украину, на встречу в Риге не приехал. Его действия в поддержку Украины вызвали сопротивление отдельных коллег в парламенте, в частности речь шла о его исключении из делегации.

Европейская правда

Темы: РосcияУкраинаПАСЕ
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