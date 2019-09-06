Экс-депутату Скуратовскому сообщили о подозрении в сокрытии более 25 млн грн

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Пятница, 6 сентября 2019, 17:25

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины Сергею Скуратовскому во внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "Бывший народный избранник подозревается во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а именно в сокрытии наличия у его семьи корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн. грн., пользования транспортным средством Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением, стоимостью 1,5 млн. грн. ".

Детали: В связи с тем, что местонахождение лица в настоящее время не установлено, сообщение о подозрении вручено предусмотренным законом способом. В настоящее время правоохранителями принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого.

Что было раньше: Сергей Скуратовский в течение двух лет не декларировал мальтийскую компанию и яхту, которую впоследствии переписал на помощницу. Дело против него открыли в сентябре 2017 года.

Недостоверная информация в декларациях нардепа Сергея Скуратовского за 2015-2016 годы стала основанием для расследования НАБУ. Детективы установили, что народный избранник не задекларировал многомиллионный бизнес своей жены.

В НАБУ начали это дело после выхода журналистского расследования о том, что семья Скуратовского обладает яхтами общей стоимостью около 10 млн грн.

Проведя обыски, детективы нашли другие факты лжи в декларации. После этого представление о снятии неприкосновенности со Скуратовского было готово, но генпрокурор Юрий Луценко вернул его обратно в САП.

Напомним:

  • Накануне прокуратура Киевской области сообщила Скуратовскому о подозрении из-за нападения и угроз сельскому голове Плахтянки Александру Сорочану.
  • Он все отрицал и заявлял, что никаких противоправных действий в отношении Сорочана не совершал. Скуратовский объявлен в розыск.

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Темы: Антикоррупционная прокуратура НАБУ радикалы декларации


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