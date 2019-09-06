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Замгендиректора "Киевзеленстроя" присвоил 10 миллионов – СБУ

Пятница, 6 сентября 2019, 18:46

Источник: СБУ

Заместитель генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" присвоил государственные средства, предназначенные для благоустройства парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе Киева.

Детали: Чиновник сговорился с представителями коммерческой структуры, имеющей признаки фиктивности.

Досудебное расследование задокументировало завышенный объем и стоимость выполненных работ на сумму более 10 млн грн.

Правоохранители обыскали офисные помещения и изъяли электронные ключи и носители информации. На них есть документы, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц.

Следователи открыли уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Заместителю гендиректора "Киевзеленстроя", а также представителю компании, с которым он действовал в сговоре, объявили о подозрении.

Предыстория:

НАБУ с конца 2017 года подозревало, что служащие “Киевзеленстроя” в 2016-2017 годах завладели бюджетными средствами при закупке импортного оборудования по завышенным ценам по предварительному сговору с фирмой "Скала", ООО "Климтехинвест" и ООО "Технопрофсервис". Всего на технику было потрачено более 130 млн грн.

26 июня 2019 года мэр Киева Виталий Кличко попросил написать заявление об увольнении директора "Киевзеленстроя" Наталью Белоусову.

Претензии к "Киевзеленстрою" касались нарушений в строительстве и обновлении парков "Наталка", "Сырецкий", "Победа", парк Партизанской Славы.

Украинская правда

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Темы: КиевСБУ
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