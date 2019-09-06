Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 6 сентября: подозрение Вилкулу и Колесникову, кадровые решения Рябошапки

Пятница, 6 сентября 2019, 21:31

Вилкулу и Колесникову объявлено подозрение, Рябошапка уволил с должностей прокуроров 8 областей — новости, которые были актуальны 6 сентября.

О Вилкуле и Колесникове

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили подозрения и начали процедуру розыска.

О Рябошапке

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей.

Также Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Каська первым заместителем генерального прокурора.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука и его родных из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги.

КП "Киевпастранс" сокращает должности кондукторов в связи с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда, которая заработает с 1 ноября, в итоге почти 1100 человек начиная с этого дня лишатся работы.

Секретарю Бориспольского городского совета Киевской области Ярославу Годунку, которого ругал Зеленский, сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий.

Первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов официально представил нового руководителя Запорожской области Виталия Турынка.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить покупать правительству бумагу для блокнотов, потому что это "пустая трата денег".

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Последние новости
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
Все новости...
Реклама: