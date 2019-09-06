Новости 6 сентября: подозрение Вилкулу и Колесникову, кадровые решения Рябошапки

Вилкулу и Колесникову объявлено подозрение, Рябошапка уволил с должностей прокуроров 8 областей — новости, которые были актуальны 6 сентября.

О Вилкуле и Колесникове

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили подозрения и начали процедуру розыска.

О Рябошапке

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей.

Также Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Каська первым заместителем генерального прокурора.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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