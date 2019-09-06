Война на Донбассе: 6 вражеских обстрелов за сутки

Источник: сообщение ООС в 9 часов вечера

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Штаб зафиксировал обстрелы в окрестностях Павлополя, Лебединского, Гранитного, Красногоровки, дважды вблизи Водяного.

За прошлый день, 5 сентября, боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военный погиб, еще один получил ранения.