Война на Донбассе: 6 вражеских обстрелов за сутки
Пятница, 6 сентября 2019, 21:51
Источник: сообщение ООС в 9 часов вечера
В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Штаб зафиксировал обстрелы в окрестностях Павлополя, Лебединского, Гранитного, Красногоровки, дважды вблизи Водяного.
За прошлый день, 5 сентября, боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военный погиб, еще один получил ранения.
Украинская правда