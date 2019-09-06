Война на Донбассе: 6 вражеских обстрелов за сутки

67 просмотров
Пятница, 6 сентября 2019, 21:51

Источник: сообщение ООС в 9 часов вечера

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Штаб зафиксировал обстрелы в окрестностях Павлополя, Лебединского, Гранитного, Красногоровки, дважды вблизи Водяного.

За прошлый день, 5 сентября, боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военный погиб, еще один получил ранения.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: война Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
В ГУР говорят, что Россия завершает формирование сил, способных пойти на Украину 5 сентября 2019, 14:30
Стало известно имя погибшего на Донбассе военного 5 сентября 2019, 11:24
Война на Донбассе: 5 обстрелов за сутки, погибший от взрыва на шахте в Донецке 4 сентября 2019, 23:44
Все новости
Главные новости
Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян – адвокат
Рябошапка уволил с должностей прокуроров 8 областей
"Киевпастранс" уволит всех кондукторов
Касько назначен первым заместителем генпрокурора
Все новости
психология

22 иллюстрации, которые заставят по-другому взглянуть на мир

здоровье

Безопасны ли сыры с плесенью и есть ли у них антибиотики?

опрос

Треть украинских подростков травили в интернете

Поиск по сайту
Архив
Весь архів