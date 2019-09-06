Касько рассказал, что будет делать в прокуратуре

Источник: "Укринформ"

На вопрос, на чем сосредоточится в Генпрокуратуре, первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько ответил, что намерен реформировать прокуратуру.

Прямая речь: "Реформировании прокуратуры, если будет политическая воля. Насколько я понимаю, она есть и у президента, и у генерального прокурора ... привести прокуратуру в порядок, чтобы она наконец начала работать в соответствии с европейскими стандартами.

(Генпрокурор - ред.) абсолютно поддерживает идею типичной европейской прокуратуры, которая будет нравиться обществу, которое будет знать, что прокуратура выполняет работу по защите добропорядочного гражданина и наказании виновного".

Детали: По мнению Каська, прокуратура не должна заниматься расследованием уголовных дел и "перетягивать на себя одеяло в гражданско-правовой сфере".

Что было ранее: 6 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Каська первым заместителем генпрокурора.

Напомним: