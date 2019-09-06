Касько рассказал, что будет делать в прокуратуре
Источник: "Укринформ"
На вопрос, на чем сосредоточится в Генпрокуратуре, первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько ответил, что намерен реформировать прокуратуру.
Прямая речь: "Реформировании прокуратуры, если будет политическая воля. Насколько я понимаю, она есть и у президента, и у генерального прокурора ... привести прокуратуру в порядок, чтобы она наконец начала работать в соответствии с европейскими стандартами.
(Генпрокурор - ред.) абсолютно поддерживает идею типичной европейской прокуратуры, которая будет нравиться обществу, которое будет знать, что прокуратура выполняет работу по защите добропорядочного гражданина и наказании виновного".
Детали: По мнению Каська, прокуратура не должна заниматься расследованием уголовных дел и "перетягивать на себя одеяло в гражданско-правовой сфере".
Что было ранее: 6 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Каська первым заместителем генпрокурора.
Напомним:
- В 2014 году Касько был назначен заместителем генерального прокурора Украины, когда ведомством руководил Олег Махницкий, и оставался на этой должности после назначения главой ГПУ Виталия Яремы, а позже Виктора Шокина.
- В свое время Касько заявил, что Шокин навязывал ему инструкции народного депутата от президентской партии "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко, а также отстранил от расследования дела так называемых "бриллиантовых прокуроров".
- Тогда же против Каська было открыто уголовное производство по подозрению в мошенничестве с приватизацией служебной квартиры в Киеве.
- Касько написал заявление об отставке 15 февраля 2016, через три дня после открытия уголовного производства против него, которое впоследствии было закрыто.
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