Осужденных по “делу Хизб ут-Тахрир” этапировали в Ставропольский край
Троих осужденных в России по первому бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир» крымских татар Зеври Абсеитова, Энвера Мамутова и Ремзи Меметова этапировали из СИЗО в места отбывания наказания.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Зеври Абстеитов будет отбывать свой срок в колонии №1 в селе Кочубеевское Ставропольского края России. Мамутов и Меметов, согласно распределению, попали в колонию №11 города Михайловск, также в Ставропольском крае России.
Абсеитова сразу после прибытия в колонию посадили в штрафной изолятор на неопределенное время. Двое других заключенных на данный момент находятся в карантине.
Место нахождения еще одного осужденного по этому делу Рустема Абильтарова пока остается неизвестным. В последний раз его видели в СИЗО Пятигорска (Россия).
Напомним:
- 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в организации «Хизб ут-Тахрир».
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua