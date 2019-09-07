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Осужденных по “делу Хизб ут-Тахрир” этапировали в Ставропольский край

Суббота, 7 сентября 2019, 00:24
Осужденных по “делу Хизб ут-Тахрир” этапировали в Ставропольский край

Троих осужденных в России по первому бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир» крымских татар Зеври Абсеитова, Энвера Мамутова и Ремзи Меметова этапировали из СИЗО в места отбывания наказания.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Зеври Абстеитов будет отбывать свой срок в колонии №1 в селе Кочубеевское Ставропольского края России. Мамутов и Меметов, согласно распределению, попали в колонию №11 города Михайловск, также в Ставропольском крае России.

Абсеитова сразу после прибытия в колонию посадили в штрафной изолятор на неопределенное время. Двое других заключенных на данный момент находятся в карантине.

Место нахождения еще одного осужденного по этому делу Рустема Абильтарова пока остается неизвестным. В последний раз его видели в СИЗО Пятигорска (Россия).

Напомним:

  • ​12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в организации «Хизб ут-Тахрир».

Темы: КрымРосcиясуд
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