Родственники политзаключенных собираются в офисе омбудсмена

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Суббота, 7 сентября 2019, 10:12

К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

Источник: Крым.Реалии

Детали: На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича. С родственниками работают психологи.

Как сообщается, ожидается отправка транспорта в аэропорт с ранее удерживаемыми в России гражданами Украины.

Прямая речь мамы Евгения Панова Веры Котелянец: Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – КР).

Что было ранее: Адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин подтвердили, что автобусы с украинскими моряками следуют из СИЗО "Лефортово", вероятно, к пункту обмена.

"Теперь можно сказать, что процесс пошёл", - написал Полозов.

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Темы: политзаключенные омбудсмен


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