Родственники политзаключенных собираются в офисе омбудсмена

К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

Источник: Крым.Реалии

Детали: На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича. С родственниками работают психологи.

Как сообщается, ожидается отправка транспорта в аэропорт с ранее удерживаемыми в России гражданами Украины.

Прямая речь мамы Евгения Панова Веры Котелянец: Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – КР).

Детали: Позже адвокат Марк Фейгин сообщил Укринформу, что в офисе омбудсмена собрались родственники 24 моряков и еще 11 украинских политзаключенных.

Автобуси з родичами українців-учасників обміну утримуваними з Росією зупинилися на під'їзді до Борисполя pic.twitter.com/wlIMWwULrh — DW українською (@dw_ukrainian) September 7, 2019

Что было ранее: Адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин подтвердили, что автобусы с украинскими моряками следуют из СИЗО "Лефортово", вероятно, к пункту обмена.

"Теперь можно сказать, что процесс пошёл", - написал Полозов.