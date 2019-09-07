В «Борисполь» приехал Зеленский

7871 просмотр
Суббота, 7 сентября 2019, 12:55
УП

В аэропорт «Борисполь», где ожидают прибытия самолета с украинцами, которых по обмену выдает Россия, приехал президент Владимир Зеленский.

Источник: УП, Интерфакс-Украина

Детали: По приезде Зеленский зашел в VIP-терминал.

Кроме того, в VIP-терминал прибыли главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, министр обороны Андрей Загороднюк и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Что было ранее: В субботу утром адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин подтвердили, что автобусы с украинскими моряками отправились из СИЗО "Лефортово" в пункт обмена.

Позже российский спецборт «Ту-204-300» под номером RSD092 приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве.

После этого самолеты с подлежащими обмену лицами вылетели из Москвы и Киева.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Из "Борисполя" и "Внуково" вылетели самолеты с удерживаемыми лицами
Стало известно, кого из политзаключенных отдадут россияне
Адвокаты украинских моряков подтвердили, что "процесс пошел"
“Обмен - дело нескольких часов” — адвокат 
Все новости
психология

22 иллюстрации, которые заставят по-другому взглянуть на мир

здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

еда

Черный перец вреден или полезен?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів