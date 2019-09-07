В «Борисполь» приехал Зеленский

В аэропорт «Борисполь», где ожидают прибытия самолета с украинцами, которых по обмену выдает Россия, приехал президент Владимир Зеленский.

В Бориспіль приїхав президент Зеленський pic.twitter.com/3NjEiJg2n7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 7, 2019

Источник: УП, Интерфакс-Украина

Детали: По приезде Зеленский зашел в VIP-терминал.

Кроме того, в VIP-терминал прибыли главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, министр обороны Андрей Загороднюк и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Родичі полонених вийшли на летовище pic.twitter.com/kMNBrMvlGU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 7, 2019

Что было ранее: В субботу утром адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин подтвердили, что автобусы с украинскими моряками отправились из СИЗО "Лефортово" в пункт обмена.

Позже российский спецборт «Ту-204-300» под номером RSD092 приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве.

После этого самолеты с подлежащими обмену лицами вылетели из Москвы и Киева.