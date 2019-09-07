У Путина прокомментировали обмен между Украиной и РФ

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Суббота, 7 сентября 2019, 14:39

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся.

Источник: комментарий Пескова журналистам, комментарий Москальковой в эфире телеканала "Россия 24", Интерфакс

Прямая речь Пескова: Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой.

Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая.

Детали: В свою очередь Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала непростой работу по достижению договорённостей в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Прямая речь Москальковой: За этим днем огромный трёхлетний труд большого количества людей. После того, как состоялся разговор между президентами Украины и России 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив, и взаимный диалог стал получать четкие очертания.

…У большинства приземлившихся сегодня в России и Украине не имелось паспортов по различным причинам. Была неразбериха и пришлось проделать большую работу, чтобы запросить соответствующие документы и определить юридический статус этих людей.

…Я очень надеюсь, что это - начало большой гуманитарной широкомасштабной миссии, которая создана двумя президентами.

Что было ранее: В субботу состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате «35 на 35». Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.

Украинская правда

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Темы: Росcия политзаключенные


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