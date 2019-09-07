Сенцов: Наша борьба не заканчивается

Источник: комментарий Олега Сенцова и Романа Сущенко в аэропорту "Борисполь", сообщает Интерфакс-Украина

Политзаключенный Олег Сенцов, вернувшийся в Украину 7 сентября в рамках обмена, выразил надежду, что остальные пленные будут освобождены и заявил, что даже после этого "борьба не заканчивается".

Прямая речь: "Мы рады быть на родной земле. Хочется сказать спасибо всем людям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и его добились. Надеюсь, что остальные пленные будут освобождены. Но даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко", - заявил Сенцов.

Сенцов: Даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается (видео Магазова) pic.twitter.com/EJOZUkdg76 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 7, 2019

В свою очередь украинский журналист Роман Сущенко поблагодарил президента Зеленского за освобождение и пятого президента Украины Петра Порошенко за усилия, приложенные к началу этого процесса.

"Символично, что нас всех, 35 человек, освободили через две недели после Дня Независимости Украины…Я хотел бы обратиться к президенту Зеленскому и сказать, что сегодня он сделал счастливыми 35 украинских семей", - отметил он.

Напомним,