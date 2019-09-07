Сенцов: Наша борьба не заканчивается

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Суббота, 7 сентября 2019, 15:13

Источник: комментарий Олега Сенцова и Романа Сущенко в аэропорту "Борисполь", сообщает  Интерфакс-Украина

Политзаключенный Олег Сенцов, вернувшийся в Украину 7 сентября в рамках обмена, выразил надежду, что остальные пленные будут освобождены и заявил, что даже после этого "борьба не заканчивается". 

Прямая речь: "Мы рады быть на родной земле. Хочется сказать спасибо всем людям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и его добились. Надеюсь, что остальные пленные будут освобождены. Но даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко", - заявил Сенцов

В свою очередь украинский журналист Роман Сущенко поблагодарил президента Зеленского за освобождение и пятого президента Украины Петра Порошенко за усилия, приложенные к началу этого процесса.

"Символично, что нас всех, 35 человек, освободили через две недели после Дня Независимости Украины…Я хотел бы обратиться к президенту Зеленскому и сказать, что сегодня он сделал счастливыми 35 украинских семей", - отметил он.

Напомним,

  • 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".
  • Узники Кремля вернулись в Украину, прилетев спецрейсом в аэропорт "Борисполь".
  • В свою очередь Украина передала российской стороне 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-м отменили меру пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан России ранее. 

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Темы: Сенцов Росcия Украина


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