В РФ участников обмена вывезли из аэропорта

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Суббота, 7 сентября 2019, 15:26

Граждан, которых передала России украинская сторона в рамках обмена, вывезли из московского аэропорта Внуково-2.

Источник: Громадське

Детали: Россиян вывезли теми же автобусами, которыми привозили в аэропорт украинцев из СИЗО Лефортово.

«Громадське» отмечает, что родственники некоторых из вернувшихся узнали об их освобождении от журналистов.

Что было ранее: В субботу состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате «35 на 35». Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.

В аэропорту украинских узников Кремля встречали политики, в частности президент Владимир Зеленский. 

Украинская правда

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Темы: пленные Росcия


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