В РФ участников обмена вывезли из аэропорта

Граждан, которых передала России украинская сторона в рамках обмена, вывезли из московского аэропорта Внуково-2.

Источник: Громадське

Автобуси з росіянами, яких передала Україна, їдуть з аеропорту "Внуково-2" pic.twitter.com/2D3FTetk2I — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Детали: Россиян вывезли теми же автобусами, которыми привозили в аэропорт украинцев из СИЗО Лефортово.

«Громадське» отмечает, что родственники некоторых из вернувшихся узнали об их освобождении от журналистов.

Что было ранее: В субботу состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате «35 на 35». Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.

В аэропорту украинских узников Кремля встречали политики, в частности президент Владимир Зеленский.