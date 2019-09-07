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В РФ участников обмена вывезли из аэропорта

Суббота, 7 сентября 2019, 15:26

Граждан, которых передала России украинская сторона в рамках обмена, вывезли из московского аэропорта Внуково-2.

Источник: Громадське

Детали: Россиян вывезли теми же автобусами, которыми привозили в аэропорт украинцев из СИЗО Лефортово.

«Громадське» отмечает, что родственники некоторых из вернувшихся узнали об их освобождении от журналистов.

Что было ранее: В субботу состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате «35 на 35». Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.

В аэропорту украинских узников Кремля встречали политики, в частности президент Владимир Зеленский. 

Украинская правда
Темы: пленныеРосcия
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