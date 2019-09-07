Трамп планирует прекратить помощь нелояльным США странам - СМИ

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Суббота, 7 сентября 2019, 16:21

Президент США Дональд Трамп собирается пересмотреть процедуры распределения помощи другим государствам, направляя деньги "друзьям и союзникам", которые "поддерживают" цели Америки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на соответствующий проект директивы о президентской политику.

План Трампа может привести к тому, что США прекратят посылать помощь странам, которые не поддерживают ее в международных спорах, или каким-либо образом присоединяются к конкурентам США, таких как Китай.

Нововведения могут серьезно затронуть страны третьего мира, особенно страны Африки, а также Азии и Латинской Америки.

"Этот шаг разрушил бы, по меньшей мере, поколение в значительной степени двухпартийной политики внешней помощи, которая долгое время действовала по принципу - по крайней мере, теоретически, если не всегда на практике - что финансовая помощь должна отдавать приоритет гуманитарным потребностям, а не политической преданности", - отмечает издание.

План также предусматривает прекращение программ помощи, направленных на такие основные причины, как нищета и расизм, неприсоединение людей к террористическим группам, утверждая, что они не работают.

Он подчеркивает важность многосторонних организаций в качестве канала для помощи США и подчеркивает ценность частного сектора.

В документе говорится, что стратегия помощи должна позволить США расширить свое лидерство "в глобальной энергетической системе".

В документе точно не указано, что должны делать другие страны, чтобы продемонстрировать свою лояльность США. Однако Трамп и его помощники в прошлом говорили, что не голосование с США на таких площадках, как Организация Объединенных Наций, может быть важным фактором.

Неизвестно, когда именно Трамп представит новую директиву, которая еще может быть изменена.

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Темы: США


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