Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп планирует прекратить помощь нелояльным США странам - СМИ

Суббота, 7 сентября 2019, 16:21

Президент США Дональд Трамп собирается пересмотреть процедуры распределения помощи другим государствам, направляя деньги "друзьям и союзникам", которые "поддерживают" цели Америки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на соответствующий проект директивы о президентской политику.

План Трампа может привести к тому, что США прекратят посылать помощь странам, которые не поддерживают ее в международных спорах, или каким-либо образом присоединяются к конкурентам США, таких как Китай.

Нововведения могут серьезно затронуть страны третьего мира, особенно страны Африки, а также Азии и Латинской Америки.

"Этот шаг разрушил бы, по меньшей мере, поколение в значительной степени двухпартийной политики внешней помощи, которая долгое время действовала по принципу - по крайней мере, теоретически, если не всегда на практике - что финансовая помощь должна отдавать приоритет гуманитарным потребностям, а не политической преданности", - отмечает издание.

План также предусматривает прекращение программ помощи, направленных на такие основные причины, как нищета и расизм, неприсоединение людей к террористическим группам, утверждая, что они не работают.

Он подчеркивает важность многосторонних организаций в качестве канала для помощи США и подчеркивает ценность частного сектора.

В документе говорится, что стратегия помощи должна позволить США расширить свое лидерство "в глобальной энергетической системе".

В документе точно не указано, что должны делать другие страны, чтобы продемонстрировать свою лояльность США. Однако Трамп и его помощники в прошлом говорили, что не голосование с США на таких площадках, как Организация Объединенных Наций, может быть важным фактором.

Неизвестно, когда именно Трамп представит новую директиву, которая еще может быть изменена.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
США
Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем
США собираются отправить Украине второй подряд пакет помощи на $400 млн - CNN
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Последние новости
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
Все новости...
Реклама: