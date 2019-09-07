Туск рад освобождению Сенцова и моряков, призвал РФ освободить всех остальных

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Суббота, 7 сентября 2019, 17:16

Президент Европейского Совета Дональд Туск приветствует освобождение Олега Сенцова и других украинцев и призвал Россию освободить остальных политзаключенных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск написал в Twitter.

"Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины", - написал Туск.

Напомним,

  • 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами.
  • В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизанович, а также 24 моряка, захваченных Россией у Керченского пролива. 

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Темы: пленные Росcия Польша


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