Послы стран G7 ожидают освобождения других украинцев

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Суббота, 7 сентября 2019, 18:04

Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствовали освобождение удерживаемых в России украинцев и выразили надежду на освобождение остальных украинских граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении группы G7 в Twitter.

"Послы стран G7 приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом разделяют радость их возвращению домой. Мы поздравляем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в сообщении.

Что было ранее: 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

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