Посол Британии: Россия обязана сотрудничать с расследованием MH17
Россия обязана сотрудничать со следователями, которые расследуют обстоятельства катастрофы самолета рейса MH17, сбитого в 2014 году.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
On this important day for Ukrainians, we should remember that Russia is required under UNSCR 2166 to co-operate fully with the investigation into the downing of MH17 and efforts to hold those responsible to account.— Melinda Simmons (@melsimmons24) September 7, 2019
"В этот важный для украинцев день мы должны помнить, что в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН Россия обязана в полной мере сотрудничать с расследованием по сбитому MH17 и усилиями по привлечению к ответственности виновных", - написала Симмонс в Twitter.
Предыстория:
- В субботу состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха.
- 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.
- В Генпрокуратуре сообщили, что Цемах обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, однако проблема в том, что боевик проживал на временно оккупированной территории.
- Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения Цемаха. Однако при этом отметил, что последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".
- В субботу президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.
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