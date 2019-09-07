Посол Британии: Россия обязана сотрудничать с расследованием MH17

Россия обязана сотрудничать со следователями, которые расследуют обстоятельства катастрофы самолета рейса MH17, сбитого в 2014 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

On this important day for Ukrainians, we should remember that Russia is required under UNSCR 2166 to co-operate fully with the investigation into the downing of MH17 and efforts to hold those responsible to account. — Melinda Simmons (@melsimmons24) September 7, 2019

"В этот важный для украинцев день мы должны помнить, что в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН Россия обязана в полной мере сотрудничать с расследованием по сбитому MH17 и усилиями по привлечению к ответственности виновных", - написала Симмонс в Twitter.

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