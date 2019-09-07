Посол Британии: Россия обязана сотрудничать с расследованием MH17

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Суббота, 7 сентября 2019, 18:37

Россия обязана сотрудничать со следователями, которые расследуют обстоятельства катастрофы самолета рейса MH17, сбитого в 2014 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"В этот важный для украинцев день мы должны помнить, что в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН Россия обязана в полной мере сотрудничать с расследованием по сбитому MH17 и усилиями по привлечению к ответственности виновных", - написала Симмонс в Twitter.

Предыстория:

  • В субботу состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха.
  • 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.
  • В Генпрокуратуре сообщили, что Цемах обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, однако проблема в том, что боевик проживал на временно оккупированной территории.
  • Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения Цемаха. Однако при этом отметил, что последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".
  • В субботу президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

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