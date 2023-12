Посол Британии: Россия обязана сотрудничать с расследованием MH17

Россия обязана сотрудничать со следователями, которые расследуют обстоятельства катастрофы самолета рейса MH17, сбитого в 2014 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

On this important day for Ukrainians, we should remember that Russia is required under UNSCR 2166 to co-operate fully with the investigation into the downing of MH17 and efforts to hold those responsible to account.