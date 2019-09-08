"35 на 35": Матиос рассказал, кого Украина отдала России

Военная прокурора проводила досудебное расследование, процессуальное руководство и поддержала гособвинение в отношении 13 из 35 человек, переданных России в рамках обмена "35 на 35", 10 из них являются гражданами Украины.

Источник: бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook

Детали: По словам Матиоса, Цемахом и Вышинским "занимались прокуроры гражданских прокуратур и прокуратуры АРК соответственно, представлявшие государственное публичное обвинение по поручению руководства ГПУ".

Участники обмена с РФ "полностью признали свою вину и просили президента Украины о помиловании", заявил он.

По данным Матиоса, Алексей Седиков, выданный РФ, является гражданином России, был приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в составе «ЛНР» в боевых действиях против ВСУ.

"Денис Сидоров, гражданин РФ, приговорен в 2017-м за участие в составе "ДНР" в боевых действиях против подразделений сил АТО к 11 годам лишения свободы. Виктор Агеев, гражданин РФ, приговорен в 2018-м за участие в «ЛНР» и незаконное обращение с огнестрельным оружием к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщил Матиос.

Остальные из 13 человек - граждане Украины.

Прямая речь: "Александр Баранов, в 2014 году после оккупации Крыма, будучи военнослужащим украинской армии, совершил госизмену и дезертирство, перешел на сторону врага, незаконно принял гражданство РФ, приговорен к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания младший сержант. Максим Одинцов в 2014 после оккупации Крыма совершил госизмену и дезертирство, приговорен к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания младший сержант. Юлия Просолова, гражданка Украины, приговоренная в 2018 году к 12 годам лишения свободы за совершение по заданию руководителей «ДНР» теракта 31.03.2017 в Мариуполе, в результате которого погиб начальник главного отдела контрразведки УСБУ полковник Хараберюш А.И.".

"Станислав Ежов приговорен в 2019 году за госизмену. Будучи заместителем руководителя протокола премьер-министра Украины, оказывал помощь ГУ ГШ ВС РФ в проведении подрывной деятельности против Украины путем передачи служебной информации с ограниченным доступом", - напомнил Матиос.

Андрей Васьковский был осужден за госизмену (будучи сотрудником Департамента контрразведки СБУ, оказывал помощь разведке РФ путем передачи служебной информации с ограниченным доступом). Юрий Ломако осужден за госизмену путем сбора и передачи сведений военного характера 316-го разведывательного Центра ГУ ГШ ВС РФ.

Сергей Лазарев был осужден за госизмену путем передачи ГУ Генштаба ВС РФ сведений в сфере обороны и информации военного характера. Дмитрий Кореновский обвиняется в совершении госизмены, передавал представителям ГУ ГШ ВС РФ и «ДНР» информацию военного характера.

Виктор Федоров обвиняется в госизмене и передаче представителям ГУ ГШ ВС РФ и «ДНР» информации военного характера. Олег Хоменко обвиняется в госизмене и дезертирстве.

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