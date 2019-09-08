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Волкер призвал продолжать обмен заключенными

Воскресенье, 8 сентября 2019, 00:29

Источник: Твиттер специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера

Курт Волкер надеется, что возвращение украинских моряков и обмен заключенными послужит импульсом для выполнения Минских соглашений.

Прямая речь: "Очень рад видеть возвращение украинских моряков домой и обмен заключенными между Украиной и Россией. Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, восстановления прекращения огня и продвижения к полному выполнению Минских соглашений".  

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Напомним:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 
  • Президент США Дональд Трамп назвал обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами "возможно, первым гигантским шагом к миру".

Украинская правда
Темы: пленныеполитзаключенныеУкраинаРосcияСША
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