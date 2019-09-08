Волкер призвал продолжать обмен заключенными
Источник: Твиттер специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера
Курт Волкер надеется, что возвращение украинских моряков и обмен заключенными послужит импульсом для выполнения Минских соглашений.
Прямая речь: "Очень рад видеть возвращение украинских моряков домой и обмен заключенными между Украиной и Россией. Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, восстановления прекращения огня и продвижения к полному выполнению Минских соглашений".
Very pleased to see Ukrainian sailors coming home and Ukraine-Russia prisoner exchange! Hope it builds momentum for further prisoner exchanges, renewed ceasefire, and progress toward full Minsk implementation.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) September 7, 2019
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Напомним:
- 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
- В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.
- Президент США Дональд Трамп назвал обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами "возможно, первым гигантским шагом к миру".
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