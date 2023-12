Волкер призвал продолжать обмен заключенными

Источник: Твиттер специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера

Курт Волкер надеется, что возвращение украинских моряков и обмен заключенными послужит импульсом для выполнения Минских соглашений.

Прямая речь: "Очень рад видеть возвращение украинских моряков домой и обмен заключенными между Украиной и Россией. Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, восстановления прекращения огня и продвижения к полному выполнению Минских соглашений".

Very pleased to see Ukrainian sailors coming home and Ukraine-Russia prisoner exchange! Hope it builds momentum for further prisoner exchanges, renewed ceasefire, and progress toward full Minsk implementation.