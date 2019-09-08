Украинский фильм победил на кинофестивале в Венеции
Источник: Госкино
Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича одержал победу по результатам голосования жюри 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
Детали: "Атлантида" признана лучшей в официальной конкурсной программе "Горизонты". Об этом говорится на официальном сайте кинофестиваля.
"Горизонты" вторая по значимости программа Венецианского кинофестиваля. В нее отбирают фильмы, которые представляют новые тенденции в развитии мирового кинематографа. За победу в программе соревновались 19 полнометражных фильмов.
Дословно: “«Атлантида» - это фильм о будущей победе в войне с Россией. Фильм о судорогах, перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего - в человеческом измерении".
Напомним:
- Глава Госкино Филипп Ильенко рассказал, что за 5 лет его работы в должности, в прокат вышло 110 отечественных фильмов. Кассовые сборы этих фильмов в целом составляют около 473 млн.грн.
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