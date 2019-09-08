От Зеленского требуют восстановить Ройтбурда - появилась петиция

499 просмотров
Воскресенье, 8 сентября 2019, 02:36

Источник: Сайт президента Владимира Зеленского

На сайте президента появилась петиция с требованием восстановить в должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, уволенного Одесским областным советом.

Детали: Авторы петиции, опубликованной 7 сентября, требуют от Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг увольнения Ройтбурда. Просят восстановить его в должности и переподчинить музей городу или Министерству культуры. Также к петиции добавили полный отчет команды Ройтбурда за полтора года. На данный момент петиция собрала 650 подписей из необходимых 25 тысяч. 

На сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием восстановить в должности Ройтбурда.
На сайте президента появилась петиция с требованием восстановить в должности Ройтбурда.
Анна Грабарская

Дословно: "Обращаемся к господину Зеленскому и требуем восстановить господина Ройтбурда в должности директора и положить этим конец его преследованию и травле. Также, просим переподчинить музей городу или профильному министерству.Это не вполне логично и даже немного абсурдно, что областные депутаты, которые не имеют необходимого образования и отношения к городу, решают, как будут развиваться городские музеи".

Читать такжеРойтбурд: После Майдана часть Одессы стала более проукраинской, часть - более ватной

Предыстория:

  • 4 сентября Одесский областной совет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея.
  • За его освобождение проголосовал 51 депутат. "За" голосовали фракции "БПП", "Оппозиционный блок", "Доверяй делам", отдельные депутаты "Батькивщины" и других фракций.
  • После Ройтбурд сообщил о намерении обжаловать решение областного совета.
  • В тот же день Минкульт пообещал изучить основания увольнения директора музея.
  • 8 сентября под стенами Одесского облсовета состоялась акция "Верните нам Ройтбурда", которая собрала около двух тысяч человек.

Что было ранее:

  • В конце 2017 известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, однако депутаты облсовета так и не проголосовали за его кандидатуру.
  • Тогда в ситуацию вмешался губернатор области Максим Степанов. 19 марта он назначил Ройтбурда руководителем музея.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Одесса культура музеи


powered by lun.ua
Материалы по теме
Министерство культуры проверит законность увольнения Ройтбурда 4 сентября 2019, 17:05
"Решение скорее в сфере психопатологии": Ройтбурд будет обжаловать увольнение из музея 4 сентября 2019, 15:08
Одесские депутаты выгнали Ройтбурда из художественного музея 4 сентября 2019, 12:22
Все новости
Главные новости
Зеленский снова поговорил с Путиным - об обмене, нормандской встрече и Донбассе
Украина разгромила Литву в матче отбора на ЧЕ-2020
Начальника Полтавской таможни поймали на взятке в Киеве
Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха – СМИ
Все новости
Лайфхаки

Домашние лайфхаки по очистке дома

здоровье

Риски инсульта и инфаркта: чем полезны и вредны веганские и вегетарианские диеты

еда

Суперфуды: киноа, чиа и годжи. Не миф ли их полезность?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів