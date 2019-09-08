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От Зеленского требуют восстановить Ройтбурда - появилась петиция

Воскресенье, 8 сентября 2019, 02:36

Источник: Сайт президента Владимира Зеленского

На сайте президента появилась петиция с требованием восстановить в должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, уволенного Одесским областным советом.

Детали: Авторы петиции, опубликованной 7 сентября, требуют от Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг увольнения Ройтбурда. Просят восстановить его в должности и переподчинить музей городу или Министерству культуры. Также к петиции добавили полный отчет команды Ройтбурда за полтора года. На данный момент петиция собрала 650 подписей из необходимых 25 тысяч. 

На сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием восстановить в должности Ройтбурда.
На сайте президента появилась петиция с требованием восстановить в должности Ройтбурда.
Анна Грабарская

Дословно: "Обращаемся к господину Зеленскому и требуем восстановить господина Ройтбурда в должности директора и положить этим конец его преследованию и травле. Также, просим переподчинить музей городу или профильному министерству.Это не вполне логично и даже немного абсурдно, что областные депутаты, которые не имеют необходимого образования и отношения к городу, решают, как будут развиваться городские музеи".

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Предыстория:

  • 4 сентября Одесский областной совет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея.
  • За его освобождение проголосовал 51 депутат. "За" голосовали фракции "БПП", "Оппозиционный блок", "Доверяй делам", отдельные депутаты "Батькивщины" и других фракций.
  • После Ройтбурд сообщил о намерении обжаловать решение областного совета.
  • В тот же день Минкульт пообещал изучить основания увольнения директора музея.
  • 8 сентября под стенами Одесского облсовета состоялась акция "Верните нам Ройтбурда", которая собрала около двух тысяч человек.

Что было ранее:

  • В конце 2017 известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, однако депутаты облсовета так и не проголосовали за его кандидатуру.
  • Тогда в ситуацию вмешался губернатор области Максим Степанов. 19 марта он назначил Ройтбурда руководителем музея.

Украинская правда
Темы: Одессакультурамузеи
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