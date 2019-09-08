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Кольченко рассказал, как отказался писать прошение о помиловании

Воскресенье, 8 сентября 2019, 05:47

Освобожденный украинский политзаключенный Александр Кольченко заявил, что не подписывал прошение о помиловании, которое ему предложили написать в СИЗО Москвы.

Об этом он рассказал в интервью "Громадському".

По его словам, в СИЗО в Москве его завели в кабинет, где сотрудник дал образец прошения о помиловании.

"Я читаю - там прошение о помиловании. "Я, такой-то, признаю свою вину..." Говорю: спасибо, ничего не буду писать", - сказал Кольченко.

На вопрос сотрудника СИЗО, хочет ли Александр вернуться назад, ответил, что ему безразлично.

"Сотрудник такой: "хорошо, вы уже написали". И ушел", - добавил Александр.

Кольченко пробыл в российских тюрьмах почти 5 лет. Его арестовали в Крыму и приговорили за участие в "террористической организации" к 10 годам заключения вместе с крымским режиссером Олегом Сенцовым.

Наказание отбывал в исправительной колонии №6 в российском Копейске (Челябинская область).

Напомним:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 

Темы: пленныеРосcияполитзаключенные
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