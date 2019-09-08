Кольченко рассказал, как отказался писать прошение о помиловании
Освобожденный украинский политзаключенный Александр Кольченко заявил, что не подписывал прошение о помиловании, которое ему предложили написать в СИЗО Москвы.
Об этом он рассказал в интервью «Громадському».
По его словам, в СИЗО в Москве его завели в кабинет, где сотрудник дал образец прошения о помиловании.
«Я читаю - там прошение о помиловании. «Я, такой-то, признаю свою вину...» Говорю: спасибо, ничего не буду писать», - сказал Кольченко.
На вопрос сотрудника СИЗО, хочет ли Александр вернуться назад, ответил, что ему безразлично.
«Сотрудник такой: «хорошо, вы уже написали». И ушел», - добавил Александр.
Кольченко пробыл в российских тюрьмах почти 5 лет. Его арестовали в Крыму и приговорили за участие в «террористической организации» до 10 лет заключения вместе с крымским режиссером Олегом Сенцовым.
Наказание отбывал в исправительной колонии №6 в российском Копейске (Челябинская область).
Напомним:
- 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
- В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.
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