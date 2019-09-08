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Сутки в ООС: 14 вражеских обстрелов

Воскресенье, 8 сентября 2019, 07:25

Источник: Штаб ООС

7 сентября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

Детали: По сообщению штаба, противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи 12 населенных пунктов, в частности неподалеку Лебединского, Старогнатовки, Новотроицкого, Богдановки, Водяного, Майорска, Новотошковского.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники режим прекращения огня не нарушали.

Напоминаем:

  • За 6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Темы: ООСвойнаМинские соглашенияДонбасс
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