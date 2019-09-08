Сутки в ООС: 14 вражеских обстрелов
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Воскресенье, 8 сентября 2019, 07:25
Источник: Штаб ООС
7 сентября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.
Детали: По сообщению штаба, противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Обстрелы велись вблизи 12 населенных пунктов, в частности неподалеку Лебединского, Старогнатовки, Новотроицкого, Богдановки, Водяного, Майорска, Новотошковского.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники режим прекращения огня не нарушали.
Напоминаем:
- За 6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.
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