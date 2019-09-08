В Черниговской области военный погиб во время перемещения техники

2037 просмотров
Воскресенье, 8 сентября 2019, 08:18

7 сентября в Черниговской области возле с. Гончаровское при перемещении техники погиб военнослужащий-контрактник воинской части оперативного командования «Север».

Источник: оперативное командование «Север» в Facebook

Детали: Отмечается, что военнослужащий погиб в результате нарушения мер безопасности.

Для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование. Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вооруженные силы Черниговская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ разделят 4 сентября 2019, 02:40
В Одесской области погиб морпех, подозревают сослуживца 26 августа 2019, 18:02
Зеленский присвоил почетные наименования боевым военным частям 23 августа 2019, 11:04
Все новости
Главные новости
Зеленский снова поговорил с Путиным - об обмене, нормандской встрече и Донбассе
Украина разгромила Литву в матче отбора на ЧЕ-2020
Начальника Полтавской таможни поймали на взятке в Киеве
Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха – СМИ
Все новости
семья

Как воспитание в верующей семье влияет на здоровье и счастье человека

социум

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя

еда

Черный перец вреден или полезен?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів