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В Черниговской области военный погиб во время перемещения техники

Воскресенье, 8 сентября 2019, 08:18

7 сентября в Черниговской области возле с. Гончаровское при перемещении техники погиб военнослужащий-контрактник воинской части оперативного командования "Север".

Источник: оперативное командование "Север" в Facebook

Детали: Отмечается, что военнослужащий погиб в результате нарушения мер безопасности.

Для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование. Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыЧерниговская область
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