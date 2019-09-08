В Черниговской области военный погиб во время перемещения техники

7 сентября в Черниговской области возле с. Гончаровское при перемещении техники погиб военнослужащий-контрактник воинской части оперативного командования "Север".

Источник: оперативное командование "Север" в Facebook

Детали: Отмечается, что военнослужащий погиб в результате нарушения мер безопасности.

Для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование. Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.