В Черниговской области военный погиб во время перемещения техники
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Воскресенье, 8 сентября 2019, 08:18
7 сентября в Черниговской области возле с. Гончаровское при перемещении техники погиб военнослужащий-контрактник воинской части оперативного командования «Север».
Источник: оперативное командование «Север» в Facebook
Детали: Отмечается, что военнослужащий погиб в результате нарушения мер безопасности.
Для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование. Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.
Украинская правда
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