Британия: план Джонсона по Brexit привел к отставке в его правительстве

Британский министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд подала в отставку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр заявила на своей странице в Twitter.

"Я не могу стоять в стороне, так как хорошие, умеренные консерваторы изгоняются из партии… Я остаюсь приверженной ценностям Единой Нации, которые когда-то привели меня в политику",— заявила министр.

Это отставка стала первым уходом министра из правительства Бориса Джонсона.

Эмбер Радд уточняет, что не может "оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов". Речь идет о лишении партийных билетов 21 депутата от консерваторов, поддержавших оппозиционный законопроект об отсрочке Brexi.

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