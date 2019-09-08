Британия: план Джонсона по Brexit привел к отставке в его правительстве

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Воскресенье, 8 сентября 2019, 10:55

Британский министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд подала в отставку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр заявила на своей странице в Twitter.

"Я не могу стоять в стороне, так как хорошие, умеренные консерваторы изгоняются из партии… Я остаюсь приверженной ценностям Единой Нации, которые когда-то привели меня в политику",— заявила министр.

Это отставка стала первым уходом министра из правительства Бориса Джонсона.

Эмбер Радд уточняет, что не может "оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов". Речь идет о лишении партийных билетов 21 депутата от консерваторов,  поддержавших оппозиционный законопроект об отсрочке Brexi.

Предыстория:

  • Законопроект, который заставит Джонсона добиваться трехмесячной отсрочки Brexit, был одобрен Палатой лордов в пятницу. Ожидается, что королева Елизавета подпишет закон в понедельник.
  • Законопроект предусматривает, что премьер-министру предстоит до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения.
  • После окончания этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода Великобритании до 31 января 2020 года.

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Темы: Великобритания


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