Семья Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в Киев

Семья освобожденного режиссера Олега Сенцова пересекла админграницу с оккупированным Крымом и направляется в Киев для встречи с бывшим политзаключенным.

Источник: собственник телекомпании ATR Ленур Ислямов в Facebook

Фото с Facebook Ислямова

Прямая речь Ислямова: Семья Олега Сенцова благополучно пересекла админграницу с оккупированным Крымом. Направляются в Киев, обняться с сыном, отцом, мужем. Годы ожиданий и выплаканных подушек для этой семьи, я очень надеюсь, закончились.

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