Додон анонсировал снижение цен на российский газ накануне новых выборов

210 просмотров
Воскресенье, 8 сентября 2019, 12:33

Президент Молдовы Игорь Додон анонсировал договоренность с РФ о снижении цен на газ.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на заявление Додона, сделанное на его Facebook-страничке.

"Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение… Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится",- обещает Додон.

Напомним, экономический блок в правительстве Молдовы входит в квоту проевропейского блока ACUM.

Однако коалиция ACUM с пророссийской партией социалистов, чьим лидером является Игорь Додон, уже вскоре должна треснуть вследствие приижающихся парламенских выборов.

При этом РФ, традиционно поддерживая социалистов, ранее неоднократно шла на торгове уступки Молдове (в частности – отменяла запреты на экспорт ряда агарных товаров), демонстрируя их как личные достижения Додона.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Молдова


powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава МИД Молдовы в понедельник посетит Украину 6 сентября 2019, 14:14
В Молдове застрелился бывший соратник беглого олигарха Плахотнюка 18 августа 2019, 13:51
Экс-премьеру Молдовы не дали вывезти из страны 50 тысяч евро 11 августа 2019, 18:02
Все новости
Главные новости
МИД просит мир усилить давление на РФ из-за «выборов» в Крыму
СМИ раскрыли детали вывоза Цемаха из Донецка: погиб разведчик
Зеленский снова поговорил с Путиным - об обмене, нормандской встрече и Донбассе
Украина разгромила Литву в матче отбора на ЧЕ-2020
Все новости
еда

Как сделать макароны дома

экология

За чистотой воздуха в Киеве теперь можно следить онлайн

Медицина

Кто такие трансплант-координаторы и зачем они Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів