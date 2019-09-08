Луценко о Цемахе: Россия будет разыгрывать карту обиды Нидерландов

Бывший генпрокурор Юрий Луценко считает, что РФ будет разыгрывать карту обиды со стороны Нидерландов на Украину из-за выдачи России подозреваемого в деле МН17 Владимира Цемаха.

Источник: страница Луценко в Facebook

Прямая речь: Конечно, эту карту обиды голландского общества (им же созданную) будет разыгрывать Путин и его подпевалы в Европе. Их цель – снять санкции ЕС против РФ, которые были введены именно после сбивания МН17. Противодействие этому – задача высшего руководства государства и МИД.

...Я имел несколько разговоров о нем (Цемахе – УП) и с голландскими коллегами по международной следственной группе, и с президентом и его командой.

Для всех, кто шепчет или кричит об измене, хочу сказать: украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых – заочно.

Детали: Луценко считает, что ситуация с Цемахом не могла «останавливать освобождение украинцев, некоторые из которых годами мужественно противостояли Кремлю».

Он добавил, что как генпрокурор организовывал юридическую подготовку при двух последних обменах – 74 украинца на 306 в декабре 2017 года и 35 на 35 в субботу.

По его словам, обмен пленных и заключенных Кремля – ​​это не только напряжение прокурорской и судебной системы, но и максимальное моральное напряжение.

Прямая речь: Как выдать Гаджиева, который убил 7 наших и 8 ранил? Или Прасолову, которая подорвала офицера СБУ. Или как отдать подозреваемого Нидерландами в организации сбивания МН17 Цемаха?

Для меня ответ очевиден – это война. И обмен наших бойцов на солдат агрессора или подконтрольных им сепаратистов – не позор и не измена. Освобождение наших – священный долг государства.

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